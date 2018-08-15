竹篙厝上帝廟早年王醮科儀成果發表 19日登場

南市東區竹篙厝上帝廟1975年建王醮時轅門官上任坐轎出巡景象的老照片。（圖：德高社區發展協會提供）

2018-08-15 19:43

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區邊陲位置的竹篙厝上帝廟，為保存早年王醮傳統科儀、參與市府文化局社區營造計畫，蒐集1975年該廟五朝王醮活動老照片及耆老訪談紀錄，將於8月19日在德高里活動中心舉行成果發表會，並從19日一連6天展到24日。

德高社區發展協會理事長王俊傑、執行志工楊丁瑞表示，南市東區竹篙厝在台灣歷史演進上發展甚早，從明鄭時期就有宗教信仰中心—上帝廟與聚落形成，有感於在現代化衝擊下，過去豐富人文、故事與地方特色若未適度探詢、保存，昔日竹篙厝歷史記憶將會被遺忘。

地方遂以竹篙厝「下灣庄主做王醮」（庄主是上帝公）為主題，帶領社區文化志工參與今年南市文化局社區營造執行計畫，希望喚起社區居民在地情懷，讓上帝廟王醮文化風華再現。

楊丁瑞說，上帝廟於1975年舉行五朝王醮，蒐集到當時老照片3百多張，將展出70多張精華版；也與地方耆老做訪談記錄，社區將於8月19日上午九點半在德高里活動中心舉行成果發表會，同時從19日至24日上午9點到下午6點共展出6天。

展出內容有早期五朝王醮科儀探討、王船鯉魚公經過40幾年已升官稱為龍船王、代天巡狩千歲爺與供奉者的因緣、上帝公八台找人幫忙執行建王醮事宜、代天巡狩五王的茶童為何破戒？上帝公要李勇王擔任先鋒官又為何神靈要留在上帝廟？上帝公取雕刻李王爺木材顯神蹟、往灣裡萬年殿請三王為鑑醮官、鯉魚公開光點眼、上帝公開水門、上帝公請建醮王船大公上任、轅門官上任坐轎等精彩影像，歡迎民眾蒞臨參觀，來趟廟宇文化之旅。