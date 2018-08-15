北市霸佔停車格1個月未繳費 最快明年強制拖吊

2018-08-15 17:13

〔記者郭安家／台北報導〕台北市寸土寸金，尤其停車格一位難求，但有不少車輛直接霸佔停車格，台北市停管處今年7至8月就清查發現，有85個停車格遭霸佔超過1個月，還有1輛車累積了15萬6千元停車費。不過，台北市議會法規會今初審通過「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」修正草案，最快明年起，車輛停放超過1個月、又未繳清停車費，將直接拖吊至保管場。

至於車輛被拖吊至保管場後，汽車需繳交900元移置費、每半天100元保管費，機車則需繳200元移置費、每半天25元保管費；停管處將通知車主領回，如公告3個月無人認領，停管處會拍賣車輛，拍賣所得扣除移置費、保管費等必要費用後，將依法提存。該法案今進入議會法規會初審，若修法順利，明年元旦可上路。

曾有議員踢爆車輛長占車格達250多天，北市府卻無能為力，停管處7至8月就清查發現，有85個停車格遭霸佔超過1個月，還有1輛車累積了15萬6千元停車費。

停管處解釋，現行自治條例僅能針對違規車輛進行拖吊、移置，無法處理霸佔停車格的車輛，全台只剩北市和嘉義縣無法源依據。此外，目前車輛霸佔停車格、欠停車費，會經過平信催繳、雙掛號催繳、開立處份書等程序，移送行政執行分署後才會強制執行；停管處通常也會從車主帳戶扣抵薪資繳費，但不見得會拖吊車輛，無法解決問題。

停管處修訂自治條例，未來車輛只要在路邊停車格同一格位，停放超過30天、又未繳清停車費，將直接拖吊並移置，提升路邊車格周轉率。