達新偷排廢氣追繳總額逾1億 還有4千萬空污費未繳

檢警環去年查緝達新偷排廢氣的流向。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-08-15 18:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕生產雨衣出名的股票上市公司達新公司，去年被台中市環保局查獲利用備用管道違法繞流偷排高濃度揮發性有機污染物，並故意低報空污排放量及短繳空污費，今天被起訴，被開罰的6871萬4793元不法利得繳回，同年9月也撤除該廠操作許可證，並令停止生產，之後也陸續稽查，該廠都無運作。

位於台中港關連工業區的達新公司被檢舉疑似違法繞流偷排廢氣「二甲基甲醯胺」，環保局在去年7月21日啟動檢警環聯合稽查獲後，依法立即裁處120萬5000元，並將依空汙法、業務登載、申報不實及刑法詐欺得利等罪嫌，追繳業者漏繳空汙防制費2倍金額，總額超過1億元。

環保局指出，市府當時即依法告發已裁處120萬5000元，達新已完成繳交；市府也將依違反空氣汙染防制法第23條（管線破損未收集廢氣）、第24條（未依許可內容操作）、第33條（專責人員未履行空汙防制責任）及第47條（不實申報），依法追繳業者逃漏繳空汙防制費的2倍金額，加上該業者另有刑法詐欺得利等罪嫌，追繳總額將超過1億元。

達新目前已先行繳交6000多萬元，另2013至2017應追繳的空污費4000多萬還未繳交。

環保局指出，自查獲後達新公司中港廠於同年8月11日申請自行撤除操作許可證，經環保局8月23日至該公司現場確認現場無操作、設備已斷電後，環保局於同年9月4日回覆同意撤證，為確保該廠停止操作，環保局也於今年3月14日再度會同保七大隊、台中市調處前往巡查，發現該廠部分機台及連接管道皆已拆除，確認至今皆無復工跡象。

環保局表示，汙染改善是企業應盡的責任，達新公司做了最不好的示範，市府依法裁處，並交由地檢署偵辦起訴；盼透過此案例，提醒各企業做好汙染改善，避免侵害民眾健康。