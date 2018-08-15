知名Coser出席 同人展粉絲搶拍團團包圍

知名coser「Enako」事前曾在推特發文表示，她會在C94的最後一天中午於公園草地讓支持者拍照，結果當天就吸引到大批粉絲到場，圍成一個超誇張的攝影圓陣。（圖擷自推特）

2018-08-15 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕近日日本舉行最大同人誌展，不少coser也都在現場大方讓攝影師拍攝，其中有位知名coser「Enako」更吸引到數百粉絲，在現場圍成一個超誇張的攝影圓陣，讓人不禁聯想到知名動漫《鋼之鍊金術師》的「鍊成陣」。

日本最大同人誌展Comic Market今年邁入第94屆（簡稱C94），於10日至12日在東京國際展示場舉行，吸引大批粉絲到場，知名coser「Enako」事前也在推特發文表示，她會在C94的最後一天中午於公園草地讓支持者拍照，結果當天就吸引到大批粉絲到場，粉絲們甚至以「Enako」為中心，自主圍成一個超誇張的圓陣，第一排的拍攝者與「Enako」相隔至少10公尺，除了讓「Enako」有充裕的空間，也讓後排的其他人能順利捕捉「Enako」的風采。

相較而言，另一名穿著火辣、18歲的嬌小coser小鳥遊姫同樣吸引無數「攝影師」搶拍，但不同之處在於，這些「粉絲」的拍攝方式有如變態，鏡頭直逼這名coser的下體及臀部，引發網友議論紛紛，直呼「這是要拍啥」、「這些混球是要拍直腸吧？是不是子宮也要拍？都把鏡頭差不多塞進屁股了」、「原來是大腸鏡，我還以為是相機呢」，由於小鳥遊姫當時也相當大方，自己拉開泳裝大露乳溝，以滿足站在前方的攝影師因此也有網友認為「拍的人很噁心，但是女的好像也挺讓人不舒服」、「被拍的都沒意見了，網友譴責是在搞笑嗎」。

除此之外，在本次的C94上也有一群大叔是裝扮成台灣警察的模樣，在網路同樣引發一番討論，讓PTT網友紛紛笑稱「警察們是組C94團去了嗎」、「這是整個派出所的人組團去了吧」、「哪一間自首」、「台北哪個派出所的自己出來自首啦（誤」、「月巴成這樣 看來都是內勤大學長」、「這個體型 一定是正牌的警察XD」、「話說警察不是要換制服了嗎？C95不知道會不會換？」等。

まさか台湾警察のコスがあると思わなかったよ

なんか嬉しい pic.twitter.com/3RkrIbs95D — みん （@ImcaImca） 2018年8月11日

知名coser「Enako」參加C94，吸引到大批粉絲，在現場圍成一個超誇張的攝影圓陣。（圖擷自推特）

穿著火辣、18歲的嬌小coser小鳥遊姫同樣吸引無數「攝影師」搶拍，但不同之處在於，這些「粉絲」的拍攝方式有如變態，鏡頭直逼這名coser的下體及臀部。（圖擷自推特）