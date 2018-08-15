「馬祖e點通APP」 到馬祖觀光更輕鬆

馬祖北竿芹壁擁有閩東建築聚落與冷戰風光，吸引國人到馬祖遊覽。（記者俞肇福攝）

2018-08-15 19:03

〔記者俞肇福／基隆報導〕馬祖觀光隨著藍眼淚的追淚熱潮，帶來一波波的遊客；中華電信今天與經濟部工業局、連江縣政府共同發表「馬祖e點通APP」，規劃馬祖海上交通旅遊e點通服務，讓旅客到馬祖遊玩，只要點入馬祖e點通APP，就能一次搞定在馬祖的吃喝玩樂。

為了慶祝馬祖海上交通訂位購票服務上線，即日起至10月15日，只要在馬祖e點通APP或活動網站上完成台馬航線、莒光航線線上訂票、付款與Kiosk取票流程，即可參加 iPad等精美獎品抽獎。詳情請見活動官網：自由時報

「馬祖e點通APP」啟用儀式，今天下午在基隆長榮桂冠酒店舉行，中華電信總經理謝繼茂、連江縣長劉增應、立委陳雪生與議長張永江共同主持；劉增應說，馬祖有藍眼淚、戰地風光與閩東建築，吸引許多遊客到馬祖，感謝經濟部工業局與中華電信的協助，建置「馬祖e點通APP」，讓到馬祖觀光的旅客，輕鬆一手搞定馬祖旅遊大小事。

為提升台灣與馬祖在地船舶交通便利性，台馬航線、莒光航線已優先導入「馬祖海上交通訂位購票系統」，提供航線查詢航班時間與預約訂票，「這對於馬祖居民和觀光客來說，算是革命性的改變」；相較目前離島航線多數僅能現場排隊、電話、旅行社依目的地不同訂票。現在有了「馬祖海上交通訂位購票系統」，可輕鬆透過網頁與APP完成交通旅遊規劃，並可透過信用卡、悠遊卡等方式多元支付，現場還可選擇由kiosk多元取票，即可輕鬆登船。

除了船舶訂票外，「馬祖e點通」可依前來馬祖自由行旅客所設計之「My Trip行程規劃」：旅客可利用「馬祖e點通」APP規劃景點、食宿與交通等每日行程，不但行程客製化，每個景點都還有豐富的圖文、影音介紹，等於有專屬數位導遊隨時在身旁。此外「馬祖e點通」也為喜歡團體旅遊的民眾設想周到，提供各式各樣馬祖的團體旅遊行程、在地商品選擇訂購。