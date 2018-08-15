南市開元綜合交通中心BOT案 藍綠議員籲三思

開元綜合交通中心模擬圖。（交通局提供）

2018-08-15 18:36

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市交通局「開元綜合交通中心」為台南第一個民間投資轉運站BOT案，因地方仍有「異見」，民間團體也表達反對，要求保留原美國學校綠地，包括民進黨及國民黨議員今天質詢時要求交通局要慎重、三思，不要為了蓋水泥大樓而破壞綠地。

交通局長林炎成表示，「開元綜合交通中心」日前已召開地方公聽會，目前尚在整合居民意見中，原先預計在8月份進行第2次招商公告，但因居民有不同意見，目前尚未定案，之後還會繼續整合各方的意見，再召開公聽會做修正。

台南市議會今天進行交通局及觀光局業務報告、質詢，包括市議員陳怡珍、洪玉鳳、邱莉莉等議員均對開元綜合交通中心BOT案提出質詢。

陳怡珍表示，現代城市中要保留一塊綠地不容易，尤其該腹地原先是美國學校，極富歷史文化意義；當地交通平日就很繁忙，未來若作為轉運站，附近交通必然打結，再加上不遠處就有兵配廠臨時簡易轉運站，開元綜合交通中心是否能達到預期功效，交通局需要好好評估，呼籲交通局不要為了蓋水泥大樓而破壞綠地，留給下一代讓居民散步、回憶台南的好地方。

洪玉鳳說，當地綠地不多，道路又不寬，未來雖有可能帶動地方發展，但對地方交通衝擊也大，目前該計畫引起地方意見兩極化，市府要如何規劃，應該要更審慎。

邱莉莉則要求交通局要「三思再三思」，她說，像南紡購物中心設立後周邊商機並未更活絡，反而每次辦活動，附近道路都塞車，這對居民不見得有利，未來開元BOT案，附近店家恐怕也無法進去做生意，交通打結受害的反而是地方，交通局要三思。

林炎成則重申還會再溝通，未來也會謹慎評估，目前沒有預定時程，會再聽大家的意見。