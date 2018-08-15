外員山營區變身童玩公園 延至2021年完工

2018-08-15 17:34

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府以雙園區概念，在冬山河親水公園之外，籌備童玩公園的興建，以外員山戰車營區為園址，原先去年底開工後，預定今年10月可以試營運，但因為園區兵營是否保留引發爭議，工程於年初停工，全案延宕；文化局指出，將加強與地方溝通，趕在明年初開工，2021年完成興建。

童玩節1996年創辦，迄今22年，以親水公園為活動場地，除了戲水、外國藝術團隊展演等，童玩文化的推廣也是重點；縣府要將宜蘭打造成「兒童夢土」，在2000年開始籌辦「童玩公園」的設立，希望建立童玩村願景，此案歷經16年終於拍板。

童玩公園規劃有童玩展示館、童玩專題館、匠師駐展區、童玩之父黃恆男紀念館、童玩工坊與學藝住宿區等。縣府希望營區軍舍以原樣貌保留與修復，保存營區現況打造特色。

工程預計斥資2.37億元，共分2期，1期工程與去年底開工，卻因為園區營舍登錄為歷史建築引發地方反彈，衍生營舍是否保留的疑慮，牴觸原先的工程規劃，導致今年初工程被迫停工，預定於10月試營運的時程也延宕。

文化局長李志勇強調，基於尊重地方意見，如果沒辦法有共識，就不會動工，文化局將積極的溝通，用最快的速度找到共識，爭取在明年初重新動工，2021年完工試營運。