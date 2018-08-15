解除外員山營區歷史建築 文化局：有機會

2018-08-15 19:31

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕員山鄉外員山營區是童玩公園的預定地，但因園區營舍被文化局登錄為歷史建築，不能拆除，引發當地議員反彈，認為老舊、難看的兵營不拆除，恐影響童玩公園開發，公園會淪為蚊子園區；文化局回應，文資委員認為，不排除解除歷史建築的可能，但需要民間單位提出兵營不具歷史價值的確切理由來申請解除。

外員山裝甲營軍事建築群建於1962年，是宜蘭縣設立時間最久的陸軍裝甲營，而且是戰車二級修護廠所在，營區面積約3.77公頃，部隊人數鼎盛時可達400到500人，緊鄰的員山公園、敬業新村、鴨母寮營區、宜蘭憲兵隊，以及更大範圍的南北機場、虎跳牆坑道、金六結營區及掩體群落。

營區規模雖小，但基本內容皆備，設計格局又凸顯軍事管理的象徵意涵，呈現國軍軍營群落秩序典型，包含平行連棟建築和戶外空間向心設計，極具特色，文化局去年將營區內兵營提報為歷史建築，獲得文資審議委員會審核通過。

不過，宜蘭縣議會今進行下鄉考察，到外員山營區了解童玩公園開發案進度；員山籍議員黃浴沂指出，這歷史童玩公園的預定地，但兵營卻因為列入歷史建築不能拆，這些兵營醜又沒有任何功能，也根本沒有保留價值，地方強烈建議應該解除文資身分。

同為員山籍議員的陳俊宇也認為，地方根本無法接受將兵營登錄為歷史建築，這樣離童玩公園的規劃目標太遠，這裡營區才3.77公頃，又不能拆老舊建物，這樣童玩公園到底要如何開發？難道要讓童玩公園淪為蚊子營區嗎？

文化局長李志勇指出，上個月21日已將地方的建議納到文資審議委員會討論，委員認為，不排除解除園區營舍的歷史建築身分，但需要縣府以外的民間單位，在年底召開的文資審議會前，提出園區不具歷史價值的確切理由，並提出申請，文化局絕對會尊重地方的意見與需求，但也希望在尊重歷史的前提下，讓童玩公園開發完成後，能發揮最大的效益。