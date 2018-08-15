【告白魔術片】七夕魔術教學 讓你驚喜地浪漫大告白

2018-08-15 17:40

〔記者蕭皓文／台北報導〕七夕快到了，想跟情人有什麼特別的互動，不妨就用簡單魔術增加浪漫的生活情趣吧！今天魔術師郭紘志，以16年魔術教學經驗教你兩招，讓你的告白充滿浪漫驚喜。

第一招為「空手變花」，需要的道具就只要一支花，真花假花皆可，長度不得超過手腕至手肘的距離。首先可與情人面對面坐，作勢拿東西時將花橫放腿上，接著巧妙地以類似「Check it out」或比「一」的手勢，用壓住的手指把花夾住，花莖則平行地靠在手臂；當準備開始表演時，手自然立起並小心別露出花莖花苞，另隻手伸去拿花的同時，手指放開花苞並綻開，襯托另隻手拿到花的魔術效果。這個魔術手勢需要對著鏡子練習一下，成果會更自然熟練喔！

第二招為「神奇空間」，需要的道具是一支有筆蓋的筆，以及戒指或是錢幣等小物一枚。兩樣東西必須一起放在口袋裡面，藉理由拿出口袋的筆的同時，手指撈到戒指並用末三指握住藏好，食指姆指則遞出筆到另一手；然後假裝聽到筆蓋有聲響，用握住戒指的手拔出筆蓋，示意將筆蓋內東西倒出時，將握住的戒指丟向另隻手手掌上，然後就可以當作七夕最浪漫的定情物了。

郭紘志表示，魔術是種表演，就算不小心被看破也是種笑料，說不定驚奇的效果會更為浪漫；要保存魔術的浪漫有三個方法，第一是不要告訴對方破解的秘密，第二是同時間場合不要重複變兩次，第三是表演前不要先預告內容，記得約會前多加練習，相信會為七夕的浪漫告白大大加分。