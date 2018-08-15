北市義警大隊50週年 柯文哲、徐國勇頒發金勇獎

2018-08-15 19:53

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市義警大隊今日邁入第50周年，台北市警察局為擴大慶祝，同時舉辦第7屆「金勇獎」頒獎典禮；內政部長徐國勇與市長柯文哲都先後到場，各別致詞及頒發年資證書和有功人員得獎證書共計245人。

義勇大隊長江春杰在發表感言時，也特別指出，每兩年舉辦一次的「金勇獎」，此次是導次有內政部長級別的長官蒞臨參加，讓義通警察同仁倍感欣慰。

徐國勇隨後上台致詞時，回應表示「這裡有很多他的好朋友」、「金勇獎就是『真勇』」，他名字中也有一個勇字，相互輝映，所以他一定要來與會。他還感謝義勇警察無私的付出，並特別感激義勇人員的家屬。

不過，徐國勇致完詞後，因為趕著下台到下一個會議會場時，可能「情緒還是很激動」，未能將手上的麥克風放在講桌檯上，反掉落地下，倒是引起現場一陣轟然笑場，徐國勇則是略為靦然微笑揮手，迅速離開。

柯文哲約在下午四時到場，當他和得獎人家屬合影時，蔡福清副大隊長的孫女突無預警的當眾舉起左手擺出V字勝利手勢，又是讓現場一陣大笑和熱烈鼓掌，也讓原本面無表情的柯P高興的直笑呵呵。

柯文哲在致詞時，也不改他求快求準的本色，快速唸完感謝講稿，一再感謝義勇弟兄的奉獻外，約一分鐘左右就結束致詞。

台北市市義勇警察大隊自民國57年成立至今已經邁入第50年，「金勇獎」則是台北市警局為表彰義勇警察發揮「無私奉獻、見義勇為、無畏無懼、勇往直前」的道德勇氣，及展現「勇者不懼」本色，追求高度使命感和榮譽心，特於93年11月26日舉辦第1屆義警「金勇獎」，迄今已是第7屆。

此次金勇奬得獎人由大隊部、各區大隊及婦幼直屬大隊遴選45人。另外今年獲頒年資證書義警同仁，其中年資達30年以上共135位，40年以上共55位，50年以上共10位，合計200位，因人數眾多，由各大隊派代表參加頒獎典禮。

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