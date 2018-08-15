林口共融遊戲場啟用 2.9米高磨石子溜滑梯超嗨

2018-08-15 18:02

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市林口公鄰23公園（公園路舊圖書館旁） 的特色共融遊戲場今天啟用，是新北市第一座以小熊意象為主題的全共融遊戲場，更有高達2.9公尺的多功能磨石子溜滑梯，具攀爬、攀岩、滑梯、鑽爬、戲沙、塗鴉等玩樂功能，大小朋友都能玩得超嗨。

新北市長朱立倫說，公鄰23公園是將原本的老舊涼亭與閒置空間公園化，加入共融性遊具及特色設施，不再只是罐頭式遊憩器具，而是提供多元繽紛的遊憩空間，整座公園也鋪設無障礙通道，無論大人、小孩或是身心障礙的朋友都能有適合的遊憩器具。

林口區公所指出，林口公鄰23公園遊戲場是經議員蔡淑君及仁愛里長劉鴻橋、在地家長、身障童盟、特公盟的爭取與討論下打造而成，公園是全共融遊戲場，最大特色則是擁有全台第1座高2.9公尺多功能共融磨石子滑梯，另有許多適合親子及身障人士共玩的森林旋轉盤、挖土機、沙桌、鞦韆、水畫牆、音樂板等共融性遊具，全場域更配置無障礙通道，無障礙廁所、照護床及點字觸覺地圖。

林口公鄰23公園有「自然」、「身心障礙」、「跨學齡前後」3大共融指標，除全場域無障礙通道，周圍有大片草地大樹環繞，更採用樹皮、木屑、沙坑與草地等自然鋪材，搭配既有大樹與蟬鳴，是讓民眾能充分感受大自然環繞的遊樂場。