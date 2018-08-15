食蛇龜道路趴趴走 民眾守護平安進樹林

埔里鎮虎頭山區有珍貴稀有保育類野生動物食蛇龜現蹤。（記者佟振國攝）

2018-08-15 16:34

〔記者佟振國／南投報導〕揪甘心！南投縣埔里鎮的山區道路，清晨有民眾發現列為珍貴稀有保育野生動物的食蛇龜現蹤，由於附近有流浪狗，又有車輛經過，安全堪虞，數位民眾則是守在食蛇龜的身邊，直到護送平安橫越馬路進入樹林，眾人才放心離去。

埔里鎮大湳里與蜈蚣里交界的山區聯外道路，清晨常有民眾前往運動健身，1隻身長約15公分的食蛇龜出現在自行車道上，民眾原以為是一般的龜類，拍下背脊上斷續的金黃色線條上網比對，才知是珍貴稀有的食蛇龜。

由於附近有流浪狗徘徊，加上路過車輛駕駛人未注意，都會對其安全構成威脅，數位民眾則是守在食蛇龜旁，除了不讓流浪狗靠近，在食蛇龜賣力爬著橫越車道時，若有車輛通過則必須暫停，讓牠優先通過，最後食蛇龜平安穿越道路及停車場進入樹林間，臨別前民眾也趕緊拿起手機拍照，記錄難得的人龜偶遇記。

食蛇龜屬於陸棲性的珍貴稀有野生動物，眼後至頭部背側有一道暗色鑲邊的鮮黃條紋，是其最主要特徵，分布於台灣低海拔山區，長期因棲地破壞及人為非法獵捕，嚴重威脅族群生存，近幾年林務局南投林管處加強山林巡邏稽查，除在魚池鄉山區發現並解除獵捕食蛇龜的陷阱，也破獲盜獵集團，針對這次食蛇龜出沒紀錄的山區，南投林管處也會加強巡邏稽查，遏止盜獵行為。

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