15年來首度 竹縣客家義民祭主場移師輪值區

一年一度的義民節將在8月30日舉行，26日官方的義民文化祭典系列紀念活動將先開跑。（記者黃美珠攝）

2018-08-15 17:31

［記者黃美珠／竹縣報導］邁入230周年的客家義民祭典，在官方協辦造勢15年後，今年將首度於官方開幕式後，把系列紀念活動主場移師改到輪值祭典區舉辦。

輪值祭典的總正爐主鄭復寧說，這樣除可讓年邁、已無法像當年挑擔遠行到新埔向義民爺虔誠獻祭的客家長輩們能就近奉飯，也讓慕名而到的遊客或年輕客家子弟們可從認識祭典文化的同時，跟輪值祭典區的在地人文風采有深度接觸機會，以利整體客家文化的永續傳承。

新埔褒忠亭義民祭典由15大聯庄每年輪流舉辦，今年是新竹縣芎林鄉的下山聯庄輪值祭典，聯庄成員有：竹北市隘口、東海、竹東三重和陸豐4個里、以及芎林的上山、下山、文林3個村。輪值主祭的「總正爐主」就是芎林鄭振先公號代表人鄭復寧。

鄭復寧說，每個祭典區都是15年輪值1次，擔任祭典工作的都是「白頭髮」的。相較大甲媽的信仰涵蓋了各個年齡層。他這次為了主辦義民祭，就特別參加大甲媽遶境1天，主要就是想要了解如何讓民俗信仰深耕、傳承。

所以除有前述翻轉系列活動主場的創新作為，他還創作了1面「褒忠」令旗，給1200名今年「領調」參與祭典與繳納「緣金」跟義民爺結緣的信眾們，希望這面令旗帶給他們慎終追遠、緬懷客家先祖的心情，也可以供他們代代相傳繼承下去。

縣長邱鏡淳說，義民祭典是在每年農曆的7月20日，今年就在國曆8月30日當天。而由縣府文化局主導的 「義魄千秋～2018全國義民祭在新竹縣」活動 則將在26日提早開幕造勢，這也是官方舉辦義民文化祭活動的第15個年頭。

由於下山聯庄境內除了產好米，其保存、推廣的客家獅更被客委會列為無形文化資產，因此今年的祭典最大特色，就是把客家獅的文化融入祭典，以「豬獅大吉」取其諧音「諸事大吉」來打造祭典的文化意象。

26日開幕式當天早上9點依例仍會在新埔義民廟前廣場舉行創意挑擔，結束後現場有限量、義民爺加持過的平安符供排隊領取，每人限領1份。開幕式會場上另有挑擔體驗、製作紅粄、草鞋、草刀、等10個關卡的親子闖關遊戲，10關都闖過的人也可以得到平安符1份。

開幕式後，義民爺將起駕前往祭典區繞境祈福，且依傳統儀式舉行安座大典，現場將有縣內舞獅藝陣暨國中、小學舞獅社團進行「舞躍HA客大會獅」方口獅技藝表演交流，凸顯芎林「客家打獅」的特色民俗技藝。

當天傍晚5點，祭典區信眾將帶著芎林鄉農會家政班媽媽用在地食材、現場烹煮的客家美食進行「挑擔奉飯祭義民爺」儀式。其他造勢活動除行之有年的「創意彩繪神豬比賽」，今年還有舉辦「創意彩繪神豬客家獅裝置展」，規劃「豬獅大吉 諸事大吉」許願牆，並以「客家獅」為題辦「義民祭漫畫彩繪比賽」。

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因為輪值祭典的芎林下山聯庄推廣的「客家打獅」已是無形文化資產，所以今年全國客家義民祭特別以「豬獅大吉」取其「豬事大吉」的諧音，打造今年的祭典文化意象。（記者黃美珠攝）

今年的客家義民文化祭將是15年來首次，在新埔義民廟前舉辦開幕式後，系列紀念活動主場將移師改在輪值祭典區內舉辦。（記者黃美珠攝）

今年輪值祭典區總正爐主鄭復寧設計的「褒忠」小令旗，他希望今年參與祭典或跟義民爺結緣的信眾可以「繼承」流傳下去。（圖由鄭復寧提供）