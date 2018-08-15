防治登革熱不給蚊叮 先塗防曬再噴防蚊液

2018-08-15 15:47

〔記者何玉華／新北報導〕新北市新莊區傳出10例登革熱病疫，衛生局為避免確診民眾體內有登革病毒時，周圍存有蚊子藉機叮咬後再傳播給他人，針對傳出病例的各里執行戶內外噴消，無法現場配合入內噴消的民眾，必須到里長辦公處領取噴藥罐在家自行噴消，最新傳出病例的海山里，最慢需於17日將噴藥罐繳回里長辦公處；衛生局將追蹤未領取、未繳回的民眾，不配合噴消者，可依傳染病防治法開罰6萬至30萬元。

衛生局表示，之前傳出病例的瓊林里、興漢里、建安里都已經完成噴消作業，家戶領回的噴藥罐約已回收8成，目前仍持續催繳；衛生局長林奇宏表示，依中央訂頒的登革熱防治工作指引，病例所在區域執行戶內外噴消是必要工作，因此無法現場配合噴消的民眾，必須自行配合噴消，海山里最慢須於17日完成。

林奇宏特別提醒，使用要遵守藥物說明，包括保持煙霧區緊閉至少4小時，然後打開所有門窗通風至少30分鐘後才可進入；覆蓋或移除家中傢俱、木質地板、食物等；將櫥櫃、碗櫃、抽屜打開；關閉電扇空調系統、電源及火源。每坪約可使用於8至9坪。

另外，從事戶外活動避免蚊蟲叮咬，民眾可在身體裸露處噴灑或塗抹衛福部許可含DEET（敵避）的防蚊液以驅蚊；如果要擦防曬乳，先擦防曬乳後，等15分鐘，再噴灑防蚊液。若流汗較多或發現蚊子開始在身邊盤旋聚集時，則要補擦防蚊液。