棕櫚颱風生成 週末以前中南部防較大雨勢

2018-08-15 16:26

〔記者蕭玗欣、實習記者李宜陽／台北報導〕中央氣象局預報員吳依帆表示，距離台灣東北方640公里的海面上的熱帶性低氣壓，今天下午2點已升格為今年第18號颱風棕櫚（Rumbia，馬來西亞命名），正向北北西轉西北的方向往浙江接近，明後兩天台灣北部、東北部有短暫陣雨或雷雨，預計後天會登陸浙江。

另，受西南風影響，中南部地區19號以前都會有陣雨或雷雨，以清晨3點到上午8點影響較劇烈，20號之後才會減弱。

受對流雲系發展旺盛及西南風影響，中央氣象局今天下午針對新北、桃竹苗、宜花東等15縣市發布大雨特報，提醒民眾出門記得攜帶雨具。另外因太陽輻射增溫，河谷地區海風不容易進入調節氣溫的關係，氣象局也發布苗栗、花蓮及宜蘭3縣市的高溫警示，上述地區有機會達36度高溫。

未來一週台灣的天氣還是受低壓帶的影響為主，明後兩天受棕櫚颱風影響，中南部地區有陣雨，中午過後要注意熱對流發展，棕櫚颱風外圍環流會影響北部、東北部有短暫陣雨或雷雨，馬祖可能會有長浪的發生。

另外目前在台灣周圍的兩個輕度颱風，貝碧佳及麗琵對台灣皆影響不大。麗琵颱風在今天清晨已經登陸日本九州，之後會減弱為熱帶性低氣壓，對台灣不會有影響，貝碧佳颱風位在廣東海面上，中南部沿海地區及澎湖會有長浪的情況發生。

另外，夏天午後對流旺盛加上棕櫚颱風外圍雲系的影響，北部、東北部會有短暫陣雨或雷雨的發生，其他地區也會有短暫陣雨或雷雨，並且要提防午後對流旺盛可能會發展雷擊、強風及瞬間暴雨造成的淹水，山區河谷則要留意河水暴漲。