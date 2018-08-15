屏東兒童狂歡節週日閉幕 今年吸引近7萬人次

2018-08-15 15:45

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為期1個半月的屏東兒童狂歡節接近尾聲，8月19日舉行閉幕式，將以水球大戰、奇幻魔術秀、夢幻泡泡秀等，為今年活動劃下圓滿句點。

屏東兒童狂歡節已成為暑假期間最受歡迎的兒童活動節慶，每年規畫不同主題，透過遊戲、講座、戲劇、音樂、舞蹈、童玩等五感體驗，帶領孩童們進入藝術與文化的領域，啟動想像力與創造力。

屏東縣文化處表示，今年兒童狂歡節共10大類，145場次，從7月7日開幕以來，共吸引近7萬人次參與。尤其每逢假日，藝術館內外的活動區處處可見親子熱烈參與的盛況，不僅小朋友玩得開心，大朋友也童心未泯，陪著孩子一同沈浸藝術歡樂氛圍。

今年活動還結合公益，參加藝術童玩市集還可募集愛心T恤，在19日當天將轉贈給春日鄉古華國小 、林邊崎峰國小、泰武萬安國小、來義古樓、望嘉、文樂及南和國小、佳冬昌隆國小、三地門青葉國小、新埤大成國小、佳冬大新國小、獅子草埔國小、枋山楓港國小等13所偏鄉國小共678位學童。

兒童狂歡節閉幕於8月19日下午5時起登場，在一連串趣味活動中，陪伴親子共度快樂時光。明年兒童狂歡節，縣府表示，將持續引進多元形態，帶來更精采豐富的節目與活動，陪大小朋友度過歡樂豐富的暑假。