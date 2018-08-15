雲科大培育風力發電人才 與英國RCG集團締約合作備忘錄

雲林科技大學校長楊能舒（右）與RCG集團總裁Alan Chivers（左）締約，將合作培育再生能源產業的全球化人才。（記者詹士弘攝）

2018-08-15 15:36

〔記者詹士弘／雲林報導〕風力發電未來商機可期，雲林科技大學為深耕再生能源，培育台灣的風力發電人才，今天與英國RCG集團締約，未來學校將開設相關學程，培養風力發電工科及管理人才，並送學生到企業進行有薪實習，時間至少一學期，畢業後直接到企業工作。

政府積極推動能源政策，將於2025年前投入大量資源在再生能源開發上，雲林地區為離岸風力發電的重要場域之一，達德能源集團將於雲林台西等沿海鄉鎮外海設置離岸風力發電廠。

雲林科技大學為趕上這股綠能潮流，今天與RCG集團締約，由校長楊能舒與RCG集團總裁Alan Chivers締約，將合作培育再生能源產業的全球化人才，包括學生參與陸域或離岸風機維運實務實習、開設風機相關教育訓練課程、風機維運專業證照輔導、成立風機教育中心提供虛擬實境體驗與環境生態教育講座等。

RCG為全球可再生能源產業服務公司，服務項目包括智慧化市場、管理諮詢與技術輔導，全球據點分別位於格拉斯哥、倫敦、紐約、南安普敦、台北等，已有18年的歷史，在雲科大產學合作與研究基礎上，RCG實務課程的導入，可預期為國內再生能源產業提供全球化的人才教育與精進。

楊能舒表示，雲科大會積極與國際再生能源企業合作，為國內再生能源產業培育全球化人才，進而擴散至國內各企業中，加值國內再生能源技術並擴展再生能源商機。

雲林縣府綠能辦公室主任林學淵也表示，雲林離岸風力發電的商機無限，希望縣內三所科技大學能進行相關人才培育及學術研究，產官學能成立平台，一起推動綠能產業。