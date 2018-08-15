麻豆文旦開始採收 林聰賢親採網拍8顆1萬2500元

農委會主委林聰賢今至麻豆採收文旦，透過網路直播拍賣，義美公司以8顆12500元得標，林聰賢籲消費者認明產銷履歷與在地團體標章，購買正宗麻豆文旦。（記者王涵平攝）

2018-08-15 15:38

〔記者王涵平／台南報導〕農委會主委林聰賢今至麻豆採收文旦，透過網路直播拍賣，義美公司以8顆12500元得標，林聰賢籲消費者認明產銷履歷與在地團體標章，購買正宗麻豆文旦。

台灣文旦柚面積4208公頃，麻豆是主要產區之一，林聰賢前往獲得南市文旦柚評鑑特等獎的農民郭清淵經營的文旦園採果，8顆總計約6斤透過網路直播拍賣，獲得熱烈響應。

今日細雨綿綿，林聰賢表示，及時雨象徵風調雨順、遇水則發，而麻豆文旦是台灣最有話語權的文旦，以往文旦採收是在節氣白露以後，今年則是提早，麻豆文旦正式進入採收季，歡迎消費者多支持。

由於花蓮縣瑞穗鄉及玉溪地區、新北市八里區、雲林縣斗六市、苗栗縣西湖鄉及宜蘭縣冬山鄉等地區都有生產文旦，立委黃偉哲表示，民眾選購時可認明產銷履歷與產地團體標章，麻豆文旦產銷也能獲得保障。

林聰賢表示，為提升鮮果的價值，提供消費者更多元化選擇，也輔導推動柚子加工履歷驗證，例如麻豆區農會開發履歷驗證的「晶鑽柚子茶」加工品，可供泡茶或供作果醬及沙拉等使用。

相關影音