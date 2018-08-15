阿公唱「杯底毋通飼金魚」 阿孫金牌冷盤當靈感

義峰高中沈躍穎（左）獲得冷盤前菜達人賽金牌與磨刀達人賽銅庖獎；葉家維（右）獲得君臣宴菜餚─自由發揮金牌（記者詹士弘攝）

2018-08-15 15:54

〔記者詹士弘／雲林報導〕阿公唱的「杯底毋通飼金魚」成阿孫金牌冷盤的靈感！義峰高中學生沈躍穎參加全國美食文化大展廚藝競賽，用皮蛋做成金魚，奪下冷盤前菜達人賽金牌；葉家維則學母親韓式炸雞塊，獲得君臣宴菜餚─自由發揮金牌獎。

義峰高中餐飲科學生參加在高雄舉辦的全國美食文化大展廚藝競賽拿下好成績，沈躍穎獲得冷盤前菜達人賽金牌與磨刀達人賽銅庖獎；葉家維獲得君臣宴菜餚─自由發揮金牌，指導老師劉穎珍與王記松犧牲暑假假期，培訓學生，功不可沒。

沈躍穎表示，參加冷盤前菜比賽時，他想到阿公常唱的「杯底毋通飼金魚」，讓他靈機一動，把皮蛋做成金魚形狀，再搭配酒杯，不僅玩出不一樣的特色，也用來紀念已過世的祖父，結果一舉拿下金牌。

葉家維表示，君臣宴菜餚比的是祭祀祖師爺的指定菜色，參賽的選手先到高雄易牙廟擲筊確定比賽的菜色，他擲中的是─自由發揮，他認為這是道祀祭的菜，所以製作了十個「福袋」，除有祝福的意思外，也象徵十全十美；一般的福袋用的是豆皮，他覺得太普通，所以改成蛋皮，雖然難度變高，但顏色更漂亮。

葉家維說，福袋裡的料有雲林的蔬菜、水果及四湖的鴨肉，希望藉此行銷雲林在地的農產品；福袋旁的炸雞塊則是學自媽媽，媽媽因喜歡看韓劇的而學做韓式炸雞塊，他也趁機學會炸雞技巧，沒想到無心插柳，竟成為贏得金牌的助力。

義峰高中沈躍穎（右1）獲得冷盤前菜達人賽金牌與磨刀達人賽銅庖獎；葉家維（右2）獲得君臣宴菜餚─自由發揮金牌（記者詹士弘攝）

義峰高中沈躍穎（左2）獲得冷盤前菜達人賽金牌與磨刀達人賽銅庖獎；葉家維（右2）獲得君臣宴菜餚─自由發揮金牌（記者詹士弘攝）