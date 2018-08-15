加碼加碼再加碼 永年高中女子巧固球隊能出國比賽了！

彰化員榮醫院院長張克士（後排左三）響應雲林縣長參選人張麗善，加碼捐贈4萬8000元並承諾認養永年高中女子巧固球隊。（記者廖淑玲攝）

2018-08-15 15:26

〔記者廖淑玲／雲林報導〕沒有距離的愛，加碼加碼再加碼，讓永年高中女子巧固球隊出國比賽無後顧之憂。

永年高中女子巧固球隊勇奪東亞盃巧固球錦標賽冠軍，將代表台灣到馬來西亞比賽，卻苦無出國經費需募款，今天雲林縣長參選人張麗善獲悉後捐贈2萬元，適逢彰化員榮醫院院長張克士到訪，響應張麗善不僅加碼捐贈4萬8000元並承諾認養球隊，讓女將無後顧之憂。

永年高中女子巧固球隊今天到張麗善服務處，感謝她長期支持，張麗善也鼓勵球員在球場及學業都能旗開得勝「球到成功」，也致贈2萬元給球隊，祝福4名入選2018年亞洲青少年巧固球錦標賽中華代表隊的選手及教練余彥霖，一切順利，為台灣、為雲林奪得佳績。

彰化員榮醫院、員生醫院總院長張克士獲悉永年女子巧固球隊的表現，當場響應張麗善捐贈4萬8000元贊助此次出國比賽經費，更感佩張麗善長期為雲林的付出，承諾自今年起認養永年巧固球隊一年20萬元，讓孩子及教練不必擔心經費，贏得小女將一陣歡呼。

張麗善說，這支球隊隊員多半來自她的小學母校馬光國小，不僅是小學妹更像自己的孩子，以媽媽的心鼓勵大家，尤其球員平均只有14歲，卻能過關斬將，充分展現雲林人的精神，值得鼓勵與支持。