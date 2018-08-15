「領航」行善 新北172團體獲獎

2018-08-15 15:15

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府今（15）日舉辦新北市人民團體「領航金獎」頒獎典禮，表揚172個平日熱心公益、創新服務的團體，新北市長朱立倫表示，許多服務不只是政府編預算執行，最重要的是與民間合作，創造最大的福祉；今年首創的「最佳領航奉獻獎」，則由近年主動與市府合作推動「關懷爸媽視角專案」到成立「敬老眼鏡行」的新北市鐘錶眼鏡商業同業公會獲得。

新北市鐘錶眼鏡商業同業公會打破商業團體的商人形象，主動與新北市府合作「關懷爸媽視角專案」，深入29區及偏鄉，為長輩進行免費視力檢查，進而從今年開始推動「敬老眼鏡行」，理事長張彼得說，至今已服務7萬多名長輩；眼鏡行通常營業很晚，但為了前往偏鄉服務，常清晨就得開車出發，當天關門歇業，內心仍覺得非常富足。

另外，有21個團體獲頒「金獎」，其中，「社團法人新北市道德慈善協進會」多年來關懷經濟弱勢孩童及其家庭，透過愛心捐款及助學金支持學校為弱勢學童開設第八節輔導課，感動許多學童；「社團法人生命勵樂活輔健會」於106年啟動全球首創「手搖自行車公共服務系統」，捐贈30輛手搖車給新北市政府放置各河濱公園租借站，提供身障者及65歲以上老人免費借用，檢視路阻及無障礙設施，為無障礙的自行車運動環境貢獻心力。

「社團法人中華民國解癮戒毒協會」106年首創戒毒酬賞機制，讓戒毒者減清醫療費用負擔；「新北市佛教會」於佛誕文化節廣邀全國寺廟「千僧托缽」祈福，募得470餘萬元，全數捐給新北市政府社會局實踐公益。