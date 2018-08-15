高鐵新增台南交通聯票 11大路線助攻中南部觀光

2018-08-15 14:51

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣高鐵整合全台各地捷運與台灣好行，推出10大路線交通聯票，並給予75折票價折扣，頗受旅客青睞，高鐵即日起再新增「高鐵＋台南好玩卡」聯票，可省下千元交通費用。且由於路線多為中南部景點，可望為中南部觀光挹注活水。

目前高鐵交通聯票提供標準車廂來回75折起折扣，整合捷運與台灣好行，10大旅遊路線有「高雄捷運」、「高雄好玩卡」、「北捷雙層巴士」、「墾丁快線」、「阿里山線」、「日月潭線」、「溪頭線」、「台南安平好行」、「礁溪線」、「冬山河線」。

高鐵指出，交通聯票遍及全台熱門旅遊路線，為旅客整合高鐵車票與在地接駁、景點門票、美食體驗等多元產品，旅客不用開車也能暢遊全台。高鐵今天宣布，即日起推出全新「高鐵＋台南好玩卡」聯票，加上「高鐵＋台南安平好行」聯票，兩項產品內容均包括高鐵去回75折優惠車票與台南當地交通車票，並網羅在地景點門票、遊船、小吃、伴手禮體驗券等內容。

以台北出發為例，高鐵來回原價2700元、台南好玩卡原價695元，交通聯票僅2520元，光交通費用便省下870元。除了台南市區公車、台灣好行48小時無限搭乘、一卡通特製票卡，另含景點、特產體驗免費票券。

票券包含安平古堡、赤崁樓、安平樹屋、億載金城門票，以及傳統手工包子或黑糖粉圓冰兌換券，並加贈台南特產蜜餞或蝦餅伴手禮。「高鐵＋台南安平好行」聯票則著重自然生態，提供四草台江遊船體驗券。

高鐵指出，旅客可以利用電腦或手機連至ibon售票系統網站，選購交通聯票路線，即可同時進行高鐵訂位，再到7-ELEVEN門市ibon機台完成繳費，一次取得高鐵來回車票與交通套票。