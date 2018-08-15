街道美術館18日登場 海安路首變身時尚走秀伸展台

2018-08-15 14:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「街道」不只為了交通，還同時是「伸展台」、「大時鐘」，甚至就是一座座連接的「美術館」！台南海安路帶來「無限的PLUS」想像，即將於18日熱力引爆。

台南市都市發展局與策展團隊都市藝術工作室今日暖身宣傳，開幕活動當晚7點開始，結合藝術與時尚及精彩的街道表演，讓大家親身體驗「街道美術館PLUS」，20多組知名藝術家、40餘件裝置藝術在海安路及中正路的特色與魅力。

「城市的聲音-輕輕敲響海安路」主題，把海安路用各種藝術作品變身為「城市報時鐘」整點報時創意。

當晚表演亮點之一，2016年奪下美國國際阿卡貝拉大賽冠軍、被譽為「台版歌喉讚」的純人聲演唱團體「尋人啟事」，帶來傳達「城市的聲音」概念的多首歌曲表演。

「城市伸展台-點亮台南中正路」將由台南在地優質稻草人現代舞團與國內知名的凱渥模特兒，以現代舞與走秀方式介紹裝置藝術作品；接續由知名聲光藝術家姚仲涵，以作品「城市光電獸」為主題，光、電、聲的現場燈光音樂秀，呈現台南這座城市的爆發力與能量。

開幕活動於8月18日，在海安路、中正路口盛大舉辦，當日下午6時起封街。

南市都發局長莊德樑表示，「府城客運」於開幕當天，在台南火車站圓環北站（雙層巴士站），自11:00至18:00每小時1班的免費接駁直達公車，減少塞車又找不到停車位，民眾可多加利用。

此外，現場提供限量精美導覽手冊與藍芽耳機各2000份，兌換時間為16:30至18:30。

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