花蓮曼波海灘吹起疊石風 意外成遊客打卡新秘境

花蓮知名七星潭北端海岸，連綿的礫石灘上滿是創意疊石造景，吸引許多遊客探尋，還逗趣利用借位攝影拍出撐起巨石相片，意外成打卡新秘境。 （記者王峻祺攝）

2018-08-15 14:43

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮知名七星潭北端海岸遊客稀少，附近居民另名「曼波海灘」，自台中移居當地的民宿老闆陳建貴，連續3年在此就地取材舉辦疊石競賽，連綿的礫石灘上，至今滿是創意疊石造景，吸引許多遊客探尋，還逗趣利用借位攝影拍出撐起巨石相片，意外成打卡新秘境。

發起「曼波海灘疊疊樂」競賽的陳建貴，3年前在海灘旁買地經營民宿，因時常與家人坐在灘上玩疊石頭，時間一久也疊出訣竅和興趣，開始投入研究各式推疊方法，還邀訪客一起當疊石達人，讓少了觀光客喧鬧的北端礫石灘，多了「藝術味！」

陳建貴說，蘇格蘭有疊石相關比賽，擁有天然好環境的花蓮，同樣也能發展這項活動，疊石需要技巧、耐心及美感，且兼具環保，是最廉價的活動，作品不在大小，著重趣味，塔型、拱型甚至利用各種形狀石堆疊出的半圓形，都能讓人驚嘆。

陳建貴建議遊客也可利用「借位攝影」概念，與疊石留下奇特視覺合影，在石塊下站、坐，或擺出頂天姿勢撐起巨石均十分逗趣，絕對能營造出獨一無二的畫面。

全台唯一疊石競賽，將於8月16日至18日登場，今年共分團體組與全民組，活動採現場免費報名，比賽地點位於台9線187的連鎖超商旁，轉往海邊方向走到曼波海灘招牌就能抵達；評分方式為所有現場民眾皆可投票評分，最高獎金團體組第1名新台幣1萬元。