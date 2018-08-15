「西拉雅趣飛車」徵創意 揪團開黃趴

西拉雅趣飛車活動，號召全國民眾造車報名參賽。（記者劉婉君攝）

2018-08-15 14:36

〔記者劉婉君／台南報導〕什麼樣的活動去年曾造成台84線大塞車？答案就是一年一度的台灣自行車節—西拉雅趣飛車。今年活動開始報名，總獎金45萬元，前35隊報名還有交通補助5千元，廣邀全國好手發揮創意造車參賽。活動當天早上10時前穿著黃色服飾，還可免費入園走馬瀨農場，一起嗨翻黃色趴。

西拉雅趣飛車由西拉雅國家風景區管理處主辦，今年邁入第5年，參賽隊伍逐年增加，還有學校老師指定為學習成績，今年報名時間至10月8日止，活動將於11月25日在走馬瀨農場登場，去年入園民眾達1萬8千人，車輛塞爆台84線東西向快速道路。

去年的冠軍車以瓦楞紙打造成可活動的挖土機，今天也在巡迴宣傳活動中，搭配賽車女郎亮相。西拉雅風管處長張隆城表示，今年活動以黃色西拉雅為主題，除建議參賽隊伍造車加入黃色元素外，活動當天上午10點以前，民眾只要穿著黃色服飾，就可免費入園。

現場還將安排樂團LIVE表演及露營設備專區體驗、電動車體驗、在地農特產、美食餐車等，另有「樂玩西拉雅 打卡抽好禮」活動。小北百貨更加碼2萬份30元折價券，將送給當天入場民眾；迪卡儂也加碼3萬元的等值商品券，將送給最佳團隊精神獎得獎隊伍。