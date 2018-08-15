超級英雄和三太子連袂現身 召喚勇士參加路跑、助植物人

2018-08-15 13:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣有一群熱愛馬拉松，又喜歡電玩超級英雄主角的民眾組成COSPLAY的「靠北馬聯盟」成員，今天現身在創世基金會新店分院，隊長郭建村帶領所有的超級英雄，一起力挺創世於11月10日在烏來舉辦的第二屆「勇士盃」公益路跑，新店分院院長張淑娟邀請大家踴躍報名，一起當植物人的勇士，幫助弱勢植物人。

鋼鐵人、雷神索爾、X戰警、蜘蛛人、貓女在場合力展現超人力量，將大石頭給擊破，象徵幫植物人家屬擊碎沉重巨大的壓力，減輕家屬負擔，台灣超馬三太子也獻上象徵庇護的平安符給志盈科技總經理徐志龍，由他們代表將平安符獻給植物人阿清以及媽媽，同時也為院內70位植物人祈福，保佑他們平安，健康。

第二屆「勇士盃」公益路跑除延續泰雅族勇士精神，也加入傳統的狩獵文化特色，賽事當天除了有豐富的餐食外，路跑活動紀念衫也特別選用具有專利的咖啡紗環保衣，針對競賽組21K及14K的跑友，會提供純手工製作的客家花布紅包袋及環保杯套一個；報名6K休閒健康組也可獲得環保杯套一個，並加碼贈送由潤泰公司贊助 CorpoX 品牌機能襪每人一雙。

主辦單位說，當天憑號碼布還可以參加摸彩，有機會抽中機能風衣外套、運動手環、復古黑膠唱片機及價值兩萬元的日本Nakamichi 聲霸組。

賽事活動由辦理路跑經驗豐富的至善路跑協會擔任活動志工，全力協助補給水站、置物區、交通管制、領跑；當天還有許文龍老師帶來精彩的薩克斯風表演。

11月10日邀請大家一起為愛奮力奔跑！征服美麗的賽道。路跑專線（02）8667-6515分機18、19，亦可上網搜尋第二屆「勇士盃」2018烏來峽谷公益路跑，即可線上報名。