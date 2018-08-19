天天吃好料》台中川閣蜆鍋 知名深夜食堂

川閣蜆鍋店內招牌蜆鍋，加上烏骨雞。（記者歐素美攝）

2018-08-19 08:55

〔記者歐素美／台中報導〕38歲的賴孟邦，退伍後為學一技之長，不想當黑手，所以選擇做廚師，在竹北喜來登飯店日本料理當了5年半的副主廚，為了一圓心中的夢想，最近返鄉回台中開了「川閣蜆湯」火鍋店，堅持採用新鮮食材熬湯，讓顧客吃了更健康。

賴孟邦不是餐飲科班出身，他說，退伍後認真思考人生，為學一技之長，不想修車當黑手，所以就選擇看起來很高貴的日本料理當學徒，並在竹北喜來登飯店日本料理當了5年半的副主廚，飯店的福利很好，但畢竟是為人作嫁，今年7月終於返鄉圓夢，自己開店當老闆。

賴孟邦不想跟坊間很多餐飲店一樣採用湯粉作基底，因此，店內的火鍋鍋底，他都堅持每天現熬，例如招牌蜆鍋的湯頭，是用新鮮的蜆及大蒜，每天熬煮6小時以上，搭配產地直送的烏骨雞，每份都堅持現點現燙，肉質才會Q彈。

他說，湯頭堅持現熬，喝完不口渴，坊間有些大量製作的湯頭都會偷吃步使用湯粉，對身體有負擔，店裡湯底無論是石頭火鍋、蜆鍋、昆布鍋，甚至素食鍋，都用蔬菜或新鮮的蜆及北海道的昆布等熬煮，沒有人工添加，自然更健康；此外，店內的小菜也是一大特色，以日料為主，不時更換，不論是柚香蘿蔔或香滷花生，都很美味。

到場用餐的民眾陳逢時表示，原本精神不濟，經朋友推薦吃蜆鍋，吃完果然精神百倍，讚！台中市議員曾朝榮也是座上常客，他表示，因為經常大魚大肉，最近力行減肥，到店裡吃素食鍋，非常清淡，而且都是天然的自然食材，吃起來口感非常棒，也很舒服。

川閣蜆鍋位在台中市健行路，營業時間為晚上5點到凌晨4點，雖然開業不久，但有民眾一週7天，天天報到蜆鍋，只為湯鮮味美，漸成北區知名「深夜食堂」。

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