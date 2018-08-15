入秋美景報到！埔里眉溪甜根子草盛開 白浪滔滔

時序已過立秋，南投縣埔里鎮眉溪河床的甜根子草盛開，一片雪白。（記者佟振國攝）

2018-08-15 13:34

〔記者佟振國／南投報導〕時序已過立秋，平地白天還是經常出現高溫警示，但南投埔里山城的雨後夜晚、清晨已有些許涼意，秋天的氣息也映襯在溪床的禾本科植物，眉溪溪床的甜根草已經盛開，頂端白茫茫的花海宛如白浪襲捲而來，在日出及夕陽映照下呈現不同風情，也吸引民眾拍照分享。

立秋已經過了1週，節氣邁入初秋，平地白天還是飆高溫，但在海拔較高的埔里山城，只要下過午後雷陣雨的夜晚及清晨，已可感受微微涼意，也陸續進入禾本科植物開花期。

近幾年埔里眉溪溪床的甜根子草大爆發，每年中元節前後溪床沙洲即一片白茫茫，成為河川最美麗的主角，從國道6號終點守城橋，一路向下經台21線牛眠橋、國道6號埔里、愛蘭交流道，至眉溪與南港溪交會的善新橋，都可欣賞白浪滔滔的景觀，包括守城堤防、國6埔里交流道防汛道路堤防及向善堤防，都是兼具運動健身與觀景的好去處。

「8月雪」美景也吸引民眾拍照分享，攝影人士指出，東西向的眉溪溪床，白天日出與傍晚夕陽映照在白花上，呈現雪白與金黃不同風情，時間與取景角度不同，就有不一樣的美景。

也有民眾表示，7月初西南氣流的連續豪大雨，眉溪河道有微幅改變，之後陸續有颱風侵襲，所幸未造成災害，溪床地貌未大幅破壞，也成就花海美景。