過期國中數位教材13萬售出 家長質疑遭詐騙

家長質疑遭數位公司詐騙購買過期教材。（記者張軒哲攝）

2018-08-15 13:36

〔記者張軒哲／台中報導〕購買數位教材請三思！台中市一間販售國中課程的數位科技公司，將市價數千元的無敵BESTA平板教材搭配試卷，以逾13萬36期分期付款，推銷給家長，中部多名家長發現與銷售說明有所差距，欲解約卻難以退款。消保官今日指出，該公司今年總共有15例消費申訴，僅3例在7天內向消保單位申訴，有成功退款。

該公司強調，一切都照合約執行，並沒任何疏失，因為產品鑑賞期都過了，無法退費，試卷也是合法販售。

上午有4名中、彰地區家長於台中市議員謝志忠服務處敘述購買教材經過，台中市北區邱媽媽指出，兒子就讀崇德國中，當初先接到電話行銷與業務員拜訪介紹數位教材購買，但兒子用了幾天就不想使用，去電公司要退款，但公司都以話術敷衍。自己是單親媽媽靠著打零工維生，繳了5期之後，就無力繳納，隨後有接到融資公司催繳通知，現在也無力讓兒子上補習班，感覺遇上詐騙集團。

除了邱小姐之外，另有彰化縣芬園國中、台中市新光國中、立新國中家長出面指控受騙。謝志忠表示，業者以大學生利用關心孩子教育名義致電，到來家中卻是行業務銷售之實，推銷十三萬高額數位教材，讓家長以分36期融資購買，但平板教材早停留在102至104年份，而且不能更新，其無敵科技BESTA平板也已停產，之前市價為不到8000元，非常不合理，幾乎沒有退場機制。

台中市府消保官康馨壬表示，今年飛揚數位的消費爭議增多，此類型訪問購買可於七天內無條件退款，但消費者資訊不瞭解、加上業者以合約、教育等多重方式影響家長，一旦拖延過7天，就無法退費，大多案件消費者仍求助無門。補習班尚有階段式退費的機制，但此超過十萬的高額消費，相關法規卻仍不明確，希望政府盡快來推動制度保障消費者。

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