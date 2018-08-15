灰頸冠鶴3兄弟搞失蹤 保育員嚇出一身汗

3兄弟對環境非常好奇，由於對水禽區的其他「鄰居」還不太熟悉，移動時多採「團進團出」制來自我保護。（台北市立動物園提供）

2018-08-15 13:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕去年8月出生，台北市立動物園3隻灰頸冠鶴兄弟檔最近移往鳥園水禽區，新環境充滿好奇，經常趴趴走、卻容易忘記回家的路，讓保育員白天例行鳥口點名時嚇出一身冷汗，時不時就要東翻西找的戲碼讓保育員直呼：心好累！

園方指出，3隻灰頸冠鶴由保育員一手帶大，雛鳥時期，總會跟著保育員曬太陽、散步，活像「跟屁蟲」的樣子相當可愛。為讓3兄弟獨立生活，來到水禽區，由於對水禽區的其他「鄰居」還不太熟悉，移動時多採「團進團出」制來自我保護。

但才過幾天，保育員一早點名，發現少一隻，隨即展開地毯式搜索，找遍了水禽區，最後發現落單的灰頸冠鶴「菜鳥」呆站在未對外開放的涼亭，還有一回好奇心旺盛的灰頸冠鶴「菜鳥」亂入紅鶴群中，幸好紅鶴們個性溫和，僅算虛驚一場。

園方表示，鳥園水禽區中的鳥類可以任意移動飛行，但體型較大的鵜鶘、黑頸天鵝、灰頸冠鶴屬於較強勢的物種，若灰頸冠鶴3兄弟不小心踩到別人地盤，可能引發小鬥爭，因此保育員才會將3兄弟親自引導回家。

園方指出，灰頸冠鶴原棲息於非洲沼澤地和熱帶大草原，金黃色、刺刺造型的冠羽是大家普遍對牠們的第一印象，成鳥有鮮紅的氣囊，是繁殖季用來吸引異性的秘密武器，相當醒目。目前3隻灰頸冠鶴亞成鳥還屬青少年階段，冠羽還不夠完整、氣囊顏色也還不夠鮮豔。

營養方面，保育員則是一天提供一次麵包蟲、大麥蟲、乾料跟新鮮蔬菜大餐給灰頸冠鶴，「菜鳥」3兄弟還會隨機找昆蟲、種子或蜥蜴等食物打打牙祭。日行性且造型特殊的灰頸冠鶴時常在水邊漫步，在水禽區特別好觀察，幸運的話還能看到牠們振翅高飛喔！