小七49、59元優惠組合今起消失 網友怒吼：試探消費者底限

7-ELEVEn的49元或59元優惠組合今日起取消，改為「隨時選」活動，不過許多網友都對此怒批：「果然漲價無極限，組合餐整個拔掉。」（7-ELEVEN提供）

2018-08-15 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕小七優惠又消失！有PTT網友在八卦板及便利商店板中指出，7-ELEVEn先前購買三明治和飯糰等鮮食，搭配指定飲品可享有49元或59元優惠，這組優惠從今日起取消，改為「隨時選」活動，不過許多網友都對此怒批：「果然漲價無極限，組合餐整個拔掉。」

7-ELEVEn去年8月30日取消39元優惠組合，以49、59元套餐組合取代，不過取消39元優惠組合還未滿１年，如今49、59元優惠組合也被取消，改成任一飯糰、三明治搭配指定飲品省5元的「隨時選」活動。

許多網友得知此消息後都紛紛哀嚎，並留言表示：「每年每月每天都可以挑戰消費者的忠誠度，敬禮～」、「一直在試探消費者的底限。」、「49組合這也能改…換去全家買了～」、「已經這麼不優惠了還可以取消喔？」、「果然漲價無極限，組合餐整個拔掉勒。」

據《蘋果日報》報導，7-ELEVEn表示，取消「餐餐自由選」組合優惠活動並非成本考量，而是希望讓商品涵蓋範圍更廣，創造更多來客。7-ELEVEn也強調新活動，提供更多的鮮食商品搭配選購，不侷限在早餐類別，以前「餐餐自由配」品項只有13至15個，新活動品項增多，光是鮮食部分就有28種、飲品10種，「反而比較優惠」。