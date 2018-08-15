見證鳳梨罐頭興衰 台灣鳳梨工場18日開幕啟用

全臺唯一僅存日治時期的鳳梨產業建築，高市文化局修復轉型成為台灣鳳梨工廠。（記者黃佳琳攝）

2018-08-15 13:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕位於高雄大樹區九曲堂，全台唯一僅存日治時期的鳳梨產業建築，高市文化局歷經2年修復工程，將於18日開放啟用，百年來產業設施蛻變轉型成為台灣鳳梨工場，繼續述說那一段鳳梨罐頭的黃金歲月。

高市副市長史哲表示，台灣鳳梨酥世界知名，是國際旅客來到台灣必買的熱門伴手禮，其實早年台灣鳳梨罐頭才是揚名國際的特產，也曾躍居世界第一的外銷量，而這個源頭是在近百年前由鳳山一間鳳梨罐頭工廠開始。

日治時期，台灣曾有高達81間鳳梨罐頭工廠，盛極一時，時至今日，全台卻僅存一間，就在高雄市大樹區九曲堂火車站外。90多年前台北大稻埕商人葉金塗南下鳳梨的產區大樹，設立泰芳商會第三、四鳳梨罐頭工場，歷經多年滄桑，目前還留存3座當時的建物，高市府已登錄為歷史建築，經過文化局整修後，復生蛻變為台灣鳳梨工場，繼續述說鳳梨罐頭的輝煌年代。

特色為經、台灣鳳梨與罐頭發展史為緯，訴說鳳梨罐頭的黃金年代，這將是大樹文化觀光的新入口；館內展示50多張號稱台灣最多的鳳梨罐頭標籤，也提供罐頭封罐體驗，另外也與在地業者合作販售鳳梨相關文創商品與鳳梨冰品，搭配戶外鳳梨田景觀，跨域加值作為農產推廣場域。