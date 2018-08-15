醫病》有「痔」難伸 收容人自行結紮、醫師直呼誇張

2018-08-15 13:15

［記者王秀亭／台東報導］一般成年人多少都有痔瘡問題，台東卻有為監所收容人突發奇想，以釣魚線自行結紮，結果痔瘡嚴重腫脹壞死而求醫，台東馬偕醫院直腸外科醫師洪毓廷坦言，當下傻了眼，原本擦藥就能舒緩症狀，卻需開刀切除，所幸治療後無礙。

洪毓廷表示，痔瘡在直腸外科很常見，看診病人超過半數是因痔瘡而來，通常是持續流血、疼痛或造成身體不適，才會就醫，也有人與痔瘡「和平共存」一輩子。

洪毓廷說，曾遇一名長期飽受痔瘡突出於肛門外之苦的收容人，聽聞痔瘡結紮會變好，便自己尋來釣魚線，自己綁在痔瘡處，求診時，只見肛門外拖著一條十多公分的線，還在驚訝其如何做到之際，檢查發現痔瘡嚴重腫脹壞死，已無法擦藥治療，開刀切除才痊癒，收容人回診時擔心地直說再也不敢了。

洪毓廷指出，痔瘡是維持肛門正常壓力的組織，其功能就像水龍頭裡的橡皮墊，而橡皮墊久了也會壞，痔瘡組織久了同樣會出問題，但不治療僅身體不適、出血或疼痛，不會變成癌症或痣漏（肛門廔管），也不會引起便秘，只是便秘會使痔瘡症狀更嚴重。

洪毓廷呼籲， 多吃蔬菜水果、避吃辛辣刺激食物，不要久坐，上廁所時間不要超過十分鐘，才是最佳預防保健之道，若肛門附近有流血、滲液、搔癢等任何症狀，一定要就醫，才能正確的解決問題。

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