一週5颱！琉球海面熱帶低壓成第18號颱「棕櫚」

原先位於琉球海面的熱帶性低氣壓已於今中午增強為第18號颱風「棕櫚」。（日本氣象廳）

2018-08-15 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕又有颱風成形！原先位於琉球海面的熱帶性低氣壓已於今中午增強為第18號颱風「棕櫚」（Rumbia，馬來西亞提供，樹名），雖然不會直接侵襲台灣，但其環流恐帶動台灣附近的西南風，讓這週台灣雨勢更為明顯。

日本氣象廳的氣象資料顯示，第18號颱風棕櫚，中心氣壓996百帕，目前位置在北緯27.4度，東經127.1度，即在琉球海面，向北移動，時速10公里，未來往浙江至長江口附近移動，有機會成為今年第4個侵襲當地的颱風，該區域歷史上平均一年不到1個颱風登陸，今年卻屢遭颱風直撲。

氣象達人彭啟明稍早表示，棕櫚颱風雖不至於直接侵襲台灣，但在未來幾天往中國東岸的過程中，會帶動台灣附近的西南風，未來幾天台灣受這環流影響，持續有明顯雨勢，可能會延續到這週末，西半部要留意後續的降雨。

最近一週颱風發展活躍，自8日起至今已有摩羯、麗琵、貝碧佳等颱風生成，加上昨從中太平洋跨區來的赫克特，以及最新生成的棕櫚，一週內有5個颱風生成，今年已出現18個颱風，同期歷史平均約11個。

近期颱風發展密集，彭啟明指出，主因在於整個季風環流的發展，讓這區域水氣多，變得相當不穩定，要有重新改變，必須等太平洋高壓發展，才能夠逐漸趨緩。