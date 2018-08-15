居民抗爭井垵養豬場 農漁局允諾160天離牧

嵵裡居民抗爭養豬場，警方出動人牆維持秩序。（記者劉禹慶攝）

2018-08-15 12:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖僅存4處養豬場之一的井垵萬里畜牧場，鄰近嵵裡居民不滿不時飄出惡臭，今日發動圍場抗爭，副議長陳雙全、馬公市長葉竹林都到場關心，農漁局長薛宏營出面允諾，離牧補償金預算通過後，160天完成離牧，一次解決問題。

由於澎湖主要物資都仰賴台灣本島運輸，豬隻也是如此，全澎湖年產豬隻不到千隻，其中井垵萬里畜牧場就養449頭豬，為澎湖豬最大供應者；但鄰近嵵裡居民認為萬里畜牧場1987年遷移現址，每逢南風及東南風起，臭味飄散至嵵裡社區，在用餐時間更是難聞，並質疑豬隻排泄物直接排放入海，沿岸魚蝦及潮間帶蛤蠣都受到汙染。

雖然嵵裡居民多年來不斷抗爭，石姓養豬戶在2014、2017年2度簽署離牧同意書，但都未遷移，因此今日由里長林獻堂、社區理事長蔡武童領軍，百餘位居民拉白布條圍場抗議，並拋灑冥紙，警方由馬公警分局長丘立誠領軍排成人龍，阻止抗議人群入場，副議長陳雙全及馬公市長葉竹林也趕來聲援抗議民眾。

經過雙方協調後，農漁局長薛宏營承諾，9月份將離牧補助預算送交議會審查，通過後160天內完成離牧，即日起豬隻只出不進，每月將豬隻統計數字交由嵵裡里辦公室公布，並安排石姓養豬戶兒子與媳婦安插臨時工作，維持一家7口生計；陳雙全代表里民提出但書，160日內若仍有臭味傳出，就要求即刻封場，並提案安排嵵裡民眾健康檢查。

抗議居民拋撒金紙，要求養豬戶盡速遷移。（記者劉禹慶攝）