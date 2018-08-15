建築工頭為兒女戒菸 拍微電影「爸爸去哪裡」展現決心

2018-08-15 12:18

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市推動戒菸，與嘉義基督教醫院等83間特約戒菸治療服務機構合作，號召市民戒菸，嘉基為此拍攝微電影「爸爸去哪裡」，今天電影首映，主角、擔任建築工頭的郭南雄現身說法，他表示，因工作上需求，請菸、抽菸成為社交禮儀，很難斷絕菸癮，但為了寶貝兒子、女兒，去年底下定決心要戒菸，目標11月30日前達成戒菸目標。

郭南雄的妻子黃雅燕表示，先生18歲起就開始吸菸，原本兒子出生時，先生為了兒子曾戒菸三年，因工作關係再次吸菸，直到6歲的女兒會管爸爸「別抽菸」，且近年做口腔檢查，發現薄白斑，先生終於允諾要戒菸，希望藉由微電影放映、給他正面的鼓勵。

嘉義市長涂醒哲今表示，嘉義市成年人吸菸率從2016年的15.1%，到去年陸續下降到11.8%，顯見成效；香菸中的尼古丁和化學物質，不只影響吸菸者的情緒、思考能力，也可能因產生的二手、三手菸影響家人跟他人健康，為持續鼓勵民眾戒菸，加碼送獎品，最大獎為1萬元的旅遊金。

市衛生局企劃科長陳怡靜表示，即日起到11月30日，民眾到83間特約戒菸治療服務機構，包括看戒菸門診或接受戒菸諮詢，就可集一點，集滿3點可參加抽獎，獎品包括1萬元旅遊金、掃地機器人等。