同一組人！1元冰棒結帳翻10倍 插畫家曝親身經驗

招牌上大大寫著每支冰棒要價僅1元，消費者到結帳時才發現被店家索取10倍價。（擷取自爆怨公社）

2018-08-15 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾都遇過，菜市場攤販賣家標榜冰棒特價1支1元，但消費者在結帳時1支價格竟變10元，一名網路插畫家近日遇上前述狀況，他在臉書PO文揭露內幕，意外發現同一組人多年來持續使用此手法，引發網友熱論。

擁有近10萬人追蹤的臉書粉專「謝立聖插畫」昨天PO文指出，近日在市場看到標榜每支冰棒只賣1元的冰棒攤，經與店員確認1支只賣1元後，便拿了30支要結帳。沒想到店員隨後引導他進去一間被簾子蓋住的小房間，裡面一名雙手刺青的中年男子，一見到他便大喊「30枝總共300（元），包起來！」。

「謝立聖插畫」表示，自己覺得奇怪，便指著身旁的帆布廣告單問說，「不是1支1元嗎」，想不到對方聞言立即回說「你覺得1枝冰棒可能1元嗎？用頭腦想都知道成本都不夠了，包起來了共300，謝謝！」

「謝立聖插畫」指出，自己當時趕時間，便付錢離去，臨走時取出手機拍下招牌，店員見狀還叫刺青男子出來處理，他連忙切換至錄影模式存證，讓對方不敢上前。

消息傳出後，有網友轉貼4年前的新聞頁面，「謝立聖插畫」看了照片後發現疑似行騙的竟是同一組人，「女兒變老了，割線大哥一樣還是沒打霧」，其餘網友則呼籲受害者提告，「雖然要花一點時間與金錢成本，但是能讓無辜民眾不再受害」。