高雄2歲1個月男童確診腸病毒重症 同幼兒園5人群聚感染

高雄市新增腸病毒重症個案，同幼兒園共5人群聚感染。圖為衛生局之前舉辦的腸病毒宣導活動。 （衛生局提供）

2018-08-15 10:55

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市新增感染腸病毒重症個案，大樹區2歲1個月大男童，陸續發燒、口腔潰瘍就醫，8月2日出現抽搐、左膝蓋以下無力現象，9日確診腸病毒71型重症，同幼兒園的表哥、表姐及其他幼童共5人也感染腸病毒，判定為群聚疫情。

衛生局表示，病童就讀的幼兒園有延遲通，已依高市「腸病毒通報及停課」公告規定要求停課一週，且根據傳染病防治法裁罰3000到1萬5000元。

這名2歲1個月大男童是高市第3例腸病毒重症個案，他7月26日發燒，隔天因持續發燒、口腔潰瘍至診所就醫，診斷為腸病毒，8月2日抽搐、左腳膝蓋以下出現無力轉診大醫院治療，6日病情穩定康復出院，9日由疾管署確診感染腸病毒71型重症。

衛生局說，經疫情調查，唸同幼兒園中班及小班的表哥及表姐及其他幼童共5人也感染腸病毒。要求該幼兒園加強落實手部衛生、健康管理及環境清消。

截止目前高雄市衛生局對延遲通報的教托育機構計4間予以開立行政裁處書，呼籲轄內各幼托園所及機構務落實公告規定，以避免觸法！

上週全國腸病毒健保門診及急診資料就診人次累計8420人次（預警值:1萬1000人次），高雄市腸病毒健保門診及急診資料就診人次1089人次（預警值:1300人次），全國共累積25例腸病毒重症確診，分析腸病毒種類為克沙奇A型、克沙奇B型、腸病毒71型及伊科病毒。

衛生局說，顯示今年度腸病毒感染型別呈多樣性趨勢。目前國內已檢出 59例腸病毒71型個案，且近期社區腸病毒71型陽性個案呈波動趨勢，相關防疫工作保持警覺，不可輕忽。