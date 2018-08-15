台南捷運紅線連接高捷 交通局：最快5年動工

南市捷運系統，採用類似日本沖繩的高架單軌系統。（資料照，記者蔡文居攝）

2018-08-15 10:48

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府於日前宣布「台南市先進運輸系統」藍、綠、紅3線納入行政院前瞻基礎建設第二期特別預算內，引起大家的討論及關切，其中，紅線將與高捷連結。市議員蔡育輝今天在市議會進行的交通局業務報告中質疑說，這根本是選舉到在騙選票，原本只有藍、綠2條線，現又增加紅線，到底紅線最快何時可動工？

蔡育輝質詢說，紅線與台鐵行平，在台南人口增加有限下，有何必要性？高捷本業虧錢，要靠廣告等業外收入才能平衡，平時大家騎機車、開車就很方便，而紅線到時候誰來搭乘？屆時恐成為台南財政的一大負擔。

捷運工程處籌備處主任秦繼孔則表示，高捷採地下化造價高，台南則是採高架單軌，建造成本相對較低。

秦繼孔表示，目前台南市先進運輸系統藍、綠、紅3線，都還要進行可行性評估或綜合規劃，在綜合規劃階段期程還會辦理說明會、公聽會、環評、都市設計審議等嚴謹的行政程序，才能定案。其中，紅線可行性評估約需2年、綜合規劃也要2年、工程設計約1年，最快約5至6年可以來發包施工。

交通局長林炎成說，這是「看見未來」，在市區交通日趨繁忙，停車位有限下，南市府是以奠定未來台南市百年發展的基礎，規劃先進運輸系統。

另外，對於紅線與台鐵重疊部分，交通局日前示，就服務功能而言，紅線是提供短程服務，並著重市區轉乘功能，台鐵是提供長程服務，且轉乘功能須藉其他大眾運輸系統輔助；就路線及站位而言，紅線經奇美博物館、台南航空站、嘉南藥理科大，服務範圍不同，台南市民及北高雄民眾皆可利用此條路線出國、旅遊及通勤，與台鐵是相輔相成，互不衝突。