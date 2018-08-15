全國最美校樹選拔 贈老樹養護金出專刊

高雄市岡山區嘉興國小的百年雨豆樹，佔用了四分之一的跑道，校方變更操場設計護樹。（記者蘇福男攝）

2018-08-15 10:43

〔記者蘇福男／高雄報導〕福田樹木保育基金會「全國最美校樹」選拔活動，8月20日將起跑，這項活動強調「要尋找樹勢和人情兼美的校樹」，將選出前5名，贈予5萬至2萬元不等老樹養護金，並出版專刊。

福田樹木保育基金會執行長邱慧珠表示，全國最美校樹選拔活動自2014年至今，已有13棵樹勢與人情兼美的校樹得獎，她說，活動不只是選出樹姿最漂亮的樹，更重要的是，要能感受到人與樹的對話與互動，找到樹勢與人情兼美的校樹。

因此評分項目包含：樹形與樹勢、樹木保育課程、樹木的故事、在地的互動、樹木健康維護紀錄資料與計畫等，人情之美絕對不亞於樹勢之美。

2016年得獎的6棵最美校樹，包括彰化縣三條國小的老榕樹有「小國泰樹」美稱；高雄市嘉興國小的百年雨豆樹佔用了四分之一的跑道，校方變更操場設計護樹；宜蘭縣澳花國小的老樟樹承載原住民故事、台北市景美國小的夫妻金龜樹、苗栗公館國中自日本漂洋過海而來的雪松、高雄後勁國小重病後重生的老樟樹，每一棵都擁有滿滿的人情味，更被師生及校友們當作珍寶。

基金會希望透過全國最美校樹選拔活動，找回人與樹的情感流動，建立人們對樹木的心靈價值，並且鼓勵學校推動生命教育，由愛身邊的一草一木做起，不只校樹很美，人心更美，詳細活動資訊可參閱福田樹木保育基金會或

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另基金會也提供公益性的樹病診斷及健檢服務，可在基金會網站掛號，或電話預約看診，福田樹木醫院電話：02-26623166，email：nach_huang@futien.org.tw。