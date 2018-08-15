與情人漫舞 朱銘美術館推浪漫七夕光雕

情人節將屆，新北市金山朱銘美術館推出七夕情人節浪漫光雕，歡迎情侶週六夜晚到美術館，在仲夏夜星空下，感受獨一無二的七夕光雕，留給另一半永恆回憶。（圖為朱銘美術館提供）

2018-08-15 09:32

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市金山朱銘美術館每年暑假推出週六夜夏夜開館活動，隨著七夕的到來，美術館特別推出「浪漫七夕版」光雕，宛如漫舞天際、翱翔於銀河中，讓情侶檔、夫妻檔在仲夏夜星空下，享受獨一無二的七夕光雕秀。

朱銘美術館指出，首創的「互動式光雕投影」再突破！將朱銘太極系列〈拱門〉1秒變鋼琴，民眾可於感應區跳動，踩踏出9個不同音階。精彩活動還包括「律動深呼吸」、「水上音樂運動會」、「兒童趣味馬拉松」等，入館民眾還有機會獲得迪卡儂運動好禮及價值近萬元的「豪華露營組」。

夏夜開館活動至8月底，只剩倒數最後2個週六，晚上6點~9點，免費入館，詳情可上朱銘美術館官網查詢。

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