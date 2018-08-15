坐落龜山島第一排的「最貴招待所」 傳阿拉伯宮33億求售

位於宜蘭外澳、有「阿拉伯宮」之稱的榮梓博物館，近期傳出屋主林昭文以33億元出售。（圖擷取自Google街景）

2018-08-15 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕位於宜蘭外澳、有「阿拉伯宮」之稱的榮梓博物館，是當地十分著名的地標建物，這棟「阿拉伯宮」也是屋主林昭文的私人招待所，包括前總統李登輝、前副總統連戰、台塑集團創辦人王永慶都曾是座上賓，不過近期卻傳出林昭文夫婦決定以33億元出售「阿拉伯宮」。

根據《鏡週刊》報導，人稱「阿拉伯王」的林昭文在45年前和台灣農耕隊到沙烏地阿拉伯訪問，之後便留在當地經商，30多年前帶著百億身家回台，並投入大量資金買地。一名林家友人指出，阿拉伯宮從2006年落成至今，林家人只一起住過一個晚上，多數時間都由林昭文用來招待客人，但林昭文的健康狀況近年每況愈下，加上阿拉伯宮的使用頻率大減，林昭文妻子林楊桂蓮認為與其閒置阿拉伯宮，每個月還須花費鉅資維護，不如將其出售。

負責銷售的仲介指出，屋主開價33億元，但只要買家喜歡，願意以26億元脫手，屋內的家具擺設也一併附贈。另外，林昭文愛古董成癡，只要有看上眼的藝術品就會出手買下，阿拉伯宮擺設物件總價值超過上億元。

據了解，阿拉伯宮坐落「龜山島第一排」，內含私有地2400坪，若是以當地地價每坪50萬計算，地坪價值就超過12億，加上還有1200坪國有地，共計超過3600坪。