南高屏大雨特報！ 各地天氣不穩至週五

今日台灣受西南風及熱帶性低氣壓外圍雲系影響，中南部地區易有陣雨或雷雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨。（資料照）

2018-08-15 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕今日台灣受西南風及熱帶性低氣壓外圍雲系影響，中南部地區易有陣雨或雷雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，氣象局今天凌晨3點50分對台南市、高雄市及屏東縣發布大雨特報；溫度部分，各地高溫普遍在31至34度之間，苗栗、宜蘭和花蓮地區有機會達到36度以上。

第15號輕度颱風「麗琵」，凌晨2點中心位於台北東北方1280公里之海面上，第16號輕度颱風「貝碧佳」凌晨2點中心位於鵝鑾鼻西方830公里之海面上，第17號輕度颱風「赫克特」中心在凌晨2點時則是位於台北東方5070公里之海面上，3個颱風對台灣無影響。不過氣象局提醒，須特別注意的是位於台北東方550公里海面上的熱帶性低氣壓，正以時速15公里速度朝北北西方向前進，是否成颱或有其他影響仍須繼續觀察。

今日空氣品質部分，受西南風及低壓帶造成之降雨影響，台灣各地空氣品質良好，僅竹苗以北清晨及夜間風速偏弱，易有污染物累積。馬祖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區、金門及澎湖為「良好」等級

週四至下週二（16日至21日）台灣地區於季風低壓的影響範圍內，低壓帶內可能有熱帶擾動接近並伴隨偏強的西南風，水氣偏多導致天氣不穩定。週四週五受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，仍有局部大雨發生的機率，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也可能有局部短暫陣雨。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 33 27 ~ 33 27 ~ 31 27 ~ 34

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）