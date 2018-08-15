08/15 各報重點新聞一覽

蔡英文總統前往雷根總統圖書館參訪，在館內陳設的一面「柏林圍牆遺跡」前發表講話。（特派記者蘇永耀攝）

2018-08-15 06:09

自由時報

參訪雷根圖書館 引述名言 總統：自由與未來 不能被妥協

蔡英文總統展開「同慶之旅」，在過境美國洛杉磯時，於當地時間十三日前往雷根總統圖書館參訪，並發表公開談話，感謝雷根在任總統時提出對台的六項承諾，奠定台美關係。總統並引雷根的名言指出，「任何事情都可以談，除了我們的自由及未來，是不能被妥協的」。總統也藉此隱喻兩岸互動的底線。

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華山分屍案 陳伯謙求處死刑

犯下華山分屍案的兇嫌陳伯謙，落網後僅供稱將高女掐死後以手指侵害遺體，不過台北地檢署依據法醫解剖，認定陳嫌趁高姓被害女子酒醉無力抵抗，強行性侵，並將女子勒斃肢解成十三塊，再分屍七袋，棄屍陽明山區，另將割下的被害人左乳、下體以明礬及鹽保存，企圖製成標本收藏；檢方痛批陳手段兇殘，未全盤坦承犯行，對被害家屬造成難以抹滅的傷害，昨依強制性交故意殺害被害人等罪起訴陳嫌，並建請法院處以最嚴厲之刑（死刑），另分案追查有無共犯。

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自由行旅客破8成 中客成長最快

來台旅客自由行比例去年正式突破八成、估計帶進約二八四七億觀光收入，觀光團體佔比跌破兩成，而其中以中客自由行成長最快，交通部觀光局公佈最新統計顯示，一○六年自由行中客達一八○萬人次、佔比增達六成六，直逼日韓等成熟市場，成長速度遠高於其他各國。

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蘋果日報

義大利 高架橋斷 35死 末世場景 人車高空墜落

義大利驚傳豆腐渣工程！北部熱那亞市（Genoa）高速公路一座高架橋的橋面和橋墩昨天突然斷裂，約30輛行經車輛從約45公尺高空墜落地面及河中，一截斷裂的橋面插入河中，另一截橋面斷裂後壓垮民宅和地面，捲起沙塵暴般的塵土，恍如末日景象，令人怵目驚心。至截稿已至少35人死亡，11人受傷，當局正全力搶救受困民眾及車輛，死傷恐進一步攀升。義交通部長唐尼涅里（Danilo Toninelli）坦承，這是「慘重的悲劇」。義大利新聞社（ANSA）稱，當局懷疑是結構疏失導致意外。

肯亞團歷劫歸國 殺人河馬遭處決

險些成為肯亞奈瓦沙湖（Lake Naivasha）河馬口下亡魂的冠裕機械董事長吳鵬德，昨歷劫返台，提起事發經過仍心有餘悸，他說拍完照沿著湖畔走回飯店，一頭河馬突然衝出，撲倒走在最後的團員咬頭攻擊，他回頭驚見，急用相機腳架攻擊河馬眼睛，生氣的河馬轉移目標，一口咬住他的腿要往湖裡拖，幸一對外國夫妻救援才倖免於難，很遺憾沒能救到遭攻擊的團員，「生死瞬間，一切發生得太快！」

聯合報

我首座慰安婦像台南揭幕 日媒關注

昨天是八一四國際慰安婦紀念日，全台第一座慰安婦銅像在台南揭幕，由於南韓、美國舊金山曾因設置慰安婦雕像，與日本產生摩擦，使得台日關係後續效應引發關注。

破殼蛋禁作液蛋 違者最重罰2億

桃園「元山蛋品」公司疑將過期、次級蛋品混入一般蛋液，賣給下游餐廳、烘焙坊，引起社會譁然。衛福部、環保署與農委會昨天舉行跨部會會議，定調破殼蛋不得作液蛋原料，但裂殼蛋可為原料，食藥署近期將完成液蛋作業指引，同時進行大規模稽查，最高可依食安法重罰兩億元。

中國時報

川普簽了NDAA 挺台強化軍力

美國《2019會計年度國防授權法案》（NDAA 2019）13日經總統川普簽署後正式生效，該法案除批准7170億美元（約台幣22兆元）國防支出，其中涉台部分包括支持對台防禦性武器軍售、美台聯合軍演、增進雙方交流等。白宮隨後也發布聲明指，涉外條款執行與否，仍屬總統裁決範圍。

登革熱疫情北移 新莊增至10例

新北市本土型登革熱病例增加到10例，新北市環保局長劉和然說，氣候異常，除動植物時序改變，疾病的時序與地區也逐漸改變，過去被認為是南部才會有的登革熱疫情，北移已是趨勢；新北市衛生局長林奇宏也說，之前登革熱多透過埃及斑蚊，現在病毒也找到方法寄宿到北部較多的白線斑蚊，防疫須透過綿密鄰里合作才能做到滴水不漏。