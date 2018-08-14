最美一日砲手！LamiGirls跳砲操 半套就嬌喘吁吁

LamiGirls戴起鋼盔，英氣十足。（記者吳正庭攝）

2018-08-14 23:51

〔記者吳正庭／金門報導〕像不像三分樣！LamiGirls為9月1日在桃園市舉辦的金門日職棒嘉年華活動行銷金門，今天擔任「一日砲手」，雖然時間緊湊只能完成「半套」砲操，嬌喘吁吁的她們仍在金門刮起一陣小旋風，稱職扮演了行銷高手。

繼昨天的職棒球星抵金授課，6名中華職棒Lamigo桃猿啦啦隊女郎今天翩然接續拍攝微電影，首站至金門酒廠取景，就在釀酒間引來一陣騷動。

一行人在縣府觀光處及桃園市浯江金門同鄉會創會理事長李寧源引領下，抓緊時間至號稱「台灣唯一坑道式榴砲陣地」的獅山砲陣地，擔任1日砲手。

6名LamiGirls見習現場工作人員的模擬砲操後，也下場小試身手，但畢竟都是纖纖女子，又是臨時抱佛腳，砲操過程果然不太順利，還好戴上鋼盔，個個英氣十足，連遊客都大讚：「人美戴什麼都好看！」

砲操畢竟不是常人能勝任，光是舉手報上「發射手」等職司，6名LamiGirls 「人人一把號、各吹各的調」，永遠無法一氣呵成，砲操只能勉強完成不到「半套」收。

LamiGirls利用一天的時間走訪大、小金門景點，俏皮、活潑的肢體語言，沿路引來注目，成功帶動桃園市9月1日金門日話題；預計明天登上大膽島，為即將於金門日當天在球場大螢幕及球團官網放送的微電影畫上句點。

一聽到「班長」嚴格要求，LamiGirls立刻認真戴好鋼盔，整肅儀容。（記者吳正庭攝）

「來！姊幫妳」看到LamiGirls戴不好鋼盔，女班長上前幫忙。（記者吳正庭攝）

配合微電影拍攝，LamiGirls俏皮出場。（記者吳正庭攝）

金門獅山砲陣地工作人員模擬砲操演練。（記者吳正庭攝）

LamiGirls看到模擬砲操太逼真，一度以為現場真的施放巨砲，嚇得摀住耳朵。（記者吳正庭攝）

LamiGirls拍微電影，光是舉手答數就要NG好幾回！（記者吳正庭攝）

金門獅山陣地是知名景點，每年參訪超過20萬人次。（記者吳正庭攝）