高雄市環保局進駐2工業區揪空污 陳情件數少23％

高雄市環保局環保局人員進駐林園及臨海工業區，陳情件數減少2成3。（記者陳文嬋攝）

2018-08-14 23:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局加強稽查工業區工廠違反空污法，自去年11月派員進駐林園、臨海工業區，不但陳情件數比前一年同期減少2成3，累計開罰1295.5萬元，有效達到嚇阻效用，改善工業區空氣污染。

根據環保局統計，去年11月至今年7月接獲陳情件數有367件，前年11月至去年7月接獲陳情件數則有449件，凸顯環保局人員進駐2個工業區稽查後，比前一年同期陳情件數減少2成3。

環保局加強查緝工廠違反空污法，去年累計開罰5600多萬元，今年上半年累計開罰2400多萬元，林園、臨海工業區去年11月至今年7月總計裁罰46件，累計開罰1295.5萬元，違規罰款佔了將近一半。

環保局分析，其中，林園工業區陳情案件120件、市府主動稽巡查163件，總計283件、裁處20件，累計開罰835.5萬元；臨海工業區陳情案件247件、市府主動稽巡查165件，總計412件、裁罰26件，累計開罰460萬元。

環保局指出，前三大處罰對象仍以中油開罰最多，分別是中油大林廠、中油林園廠、中國合成橡膠，分別被處分6件、5件、3件，分別開罰160萬、500萬、110萬元。

環保局人員駐廠稽查發揮成效，陳情案件到場處理時間平均為16.2分鐘，迅速抵達陳情地點，加速解決林園及臨海工業區的污染，尤其陳情案件大幅降低，凸顯對工廠達到嚇阻效用。