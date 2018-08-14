桃園銀髮族啦啦隊 「Lami Ma Ma」成軍！

桃園市銀髮族協會邀請Lamigo桃猿隊專屬啦啦隊LamiGirls為銀髮族打造啦啦隊「Lami Ma Ma」。（記者李容萍攝）

2018-08-14 23:24

〔記者李容萍／桃園報導〕運動讓銀髮族活得更開心！迎接九九重陽節，桃園市銀髮族協會與市府體育局鼓勵銀髮族外出運動，與在地Lamigo桃猿職棒隊合作，邀請桃猿隊專屬啦啦隊LamiGirls為銀髮族打造啦啦隊「Lami Ma Ma」14日成軍、亮相，現場並尬舞驗收近1個多月的練舞成果，一起跳出銀髮族的健康與活力！

截至今年7月底，桃園市總人口數達220萬8035人，市民平均年齡約38.81歲，是六都最年輕，不過，65歲以上老年人口24萬5316人，約占人口比例11.11％，市府致力規劃完善的老人福利制度，今年老人福利預算約59億元，九九重陽節前，再創「Lami Ma Ma」成功打響「桃園市第一屆銀髮族健康博覽會暨趣味健走運動會」的第一砲，將於9月2日號召萬人齊聚桃園國際棒球場拚健康。

「Lami Ma Ma」已有近600人報名，成員以銀髮族協會的跳舞班隊為主，桃猿隊為助這群婆婆媽媽一圓穿球衣在球場上擔任啦啦隊的夢，捐贈1200件啦啦隊服給桃園市銀髮族協會，14日在中壢站前中平商圈封街邀請LamiGirls陸筱晴丶班班帶著加起來超過千歲的銀髮族啦啦隊，一起大跳桃猿隊應猿曲「桃猿功夫」，以及拍攝活動宣傳影片。

體育局主祕張嘉平、桃園市銀髮族協會理事長藍徐碧珠表示，9月2日首屆銀髮族健康博覽會暨趣味健走運動會，訴求銀髮族的健康照護與健康促進，Lami Ma Ma在當天下午將進行賽前表演，創造最高齡職棒場上表演的紀錄！