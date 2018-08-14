馬祖新村眷村文創園區修復開放長這樣⋯電影生活節推好片

鄭文燦（右）樂當馬祖新村戲院佈景的售票人員。（記者李容萍攝）

2018-08-14 23:22

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區馬祖新村建於1957年，是桃園市保存最完整的三大眷村之一，2004年登記為歷史建築，原住戶搬離約10年後由市府文化局接手復原活化，分三期打造馬祖新村眷村文創生活園區，其中，總經費1億元的第一、二期工程已完工，今年4月起對外開放，桃園光影電影館18日、19日在馬祖新村眷村文創園區辦理「2018電影生活節」活動，意者可至活動官網報名。

「2018電影生活節」除有《血觀音》、《幸福路上》系列精彩的影展電影放映、電影音效胡定一師傅模擬示範、謝森山手繪電影帆布特展，以及5部VR電影觀賞，讓民眾可以免費體驗虛擬實境。

桃園市長鄭文燦14日下午與胡定一，陸軍第六軍團指揮官徐衍璞、紀錄片導演吳乙峰等人一同為「2018電影生活節」活動揭幕。

鄭文燦表示，早期傳統電影工業與現代的電影製作不盡相同，以繪畫電影海報為例，經常是由一位畫師將主題惟妙惟肖的呈現，是一門大學問；電影音效也是如此，在早期設備尚不完善的年代，製作各種音效相當不容易。

他指稱，市府與國防部合作，發展馬祖新村、太武新村及憲光二村等3個眷村成為眷村文創園區，採修舊如舊方式推動，保有原始風格，文化局正遴選適當團隊進駐，希望逐漸形成藝術家村落，打造馬祖新村眷村文創園區成為中壢亮點。

馬祖新村修復再利用第三期工程，包括馬祖新村幼兒園及婦聯會公園，經文化局去年7月辦理規劃設計，預計今年8月發包修復工程，明年中完工。未來幼兒園擬規劃作為馬祖新村遊客服務中心及親子藝術空間，並保留幼兒園內樹木及相關造景。