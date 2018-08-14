城市芭蕾舞團全國巡演 18日高雄文化中心開舞

高雄市城市芭蕾舞團今年全國巡迴表演，八月十八日在高雄文化中心至德堂首站演出19世紀浪漫芭蕾選粹。（記者張忠義攝）

2018-08-14 23:04

〔記者張忠義／高雄報導〕創團已26年的高雄市城市芭蕾舞團，在藝術總監張秀如的努力推動下，每年持續推出古典芭蕾舞劇，8月18日在高雄文化中心至德堂舞出19世紀浪漫芭蕾選粹，包括《仙女》第二幕、《吉賽兒》第一幕與四人舞等3齣舞碼。

張秀如說，除了城市芭蕾舞團點子鞋創作舞展，每年必會演出古典芭蕾舞作，今年8月18日在高雄至德堂、8月25日屏東藝術館及9月11日台中國家歌劇院，帶來19世紀浪漫芭蕾選粹，呈現精彩的古典芭蕾舞精華。

她說，《仙女》於1832年在巴黎皇家音樂舞蹈學院（現在的巴黎歌劇院）首演，是最具浪漫派代表性的芭蕾舞劇。不過，這次演出的版本，是1836年在丹麥哥本哈根皇家劇院首演的《仙女》舞作，這支作品已成為後世演繹《仙女》的經典範本。

至於1841年首演於法國的《吉賽兒》，描述年輕愛跳舞的農村姑娘《吉賽兒》，被喬裝農夫的領主阿爾伯特的風采所吸引，兩人一見鍾情，與村民們歡樂共舞。

而四人舞主要描述19世紀40年代最負盛名的4名女性芭蕾舞者，最早傳世是透過一位畫家的畫筆，忠實的將4名舞伶曼妙身影留在畫面上，城市芭蕾這次再度詮釋這支舞作，精彩可期。