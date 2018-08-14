邱毅批小英神風戰機放四重溪 屏縣府駁：先做好功課

戰鬥機公共藝術2014年啟用。（記者蔡宗憲攝）

2018-08-14 23:03

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕前立委邱毅13日在中國的微博發文，指總統蔡英文出訪友邦前，在屏東車城鄉的溫泉公園內，放置二戰期間零式戰鬥機，並在碑文上憑弔大西瀧治郎的武士道精神；這段謬論引發居民不滿，指公共藝術早在2014年馬政府時代就設置，碑文也沒提過「大西瀧治郎」，屏縣府駁則要邱毅做好功課，別老把景點藝術牽扯政治。

恆春半島從牡丹社事件後，與台灣近代史密不可分，但近年歷史景點屢遭政治狂熱者大作文章，包括國民黨前立委蔡正元發文批評牡丹高士神社是民進黨政府重建、侮辱原住民，上月還有社運人士揚言燒神社紀念盧溝橋事變，邱毅13日則是拿四重溪溫泉公園的戰鬥機公共藝術作文章。

邱毅在微博文中提到：「蔡英文在出訪前又有驚人之舉，她在屏縣車城相的溫泉公園內，放置了二戰期間零式戰鬥機的模型，並嚴明是當年台灣年輕人參加神風特攻隊的戰績，並在碑文上憑弔大西瀧治郎的武士道精神。」

文後更指「蔡英文及台獨集團歌頌神風特攻隊及大西瀧治郎」、「要求蔡英文公開道歉、認錯，並拆除公園內相關陳設。」

「馬政府時代就蓋了，而且純粹是觀光造景。」四重溪觀光發展會總幹事張正昇說，這個「凌風展翅」藝術，傳說以前神風特攻隊要執行任務時，會來四重溪泡湯淨身後再執行，只是訴說一段歷史跟故事，希望帶動地方觀光，總統蔡英文甚至沒來看過也毫無關係，不希望景點沾染政治。

當年設置飛機的屏縣府觀傳處指出，這個公共藝術是為了促進當地觀光，解說當年歷史背景而設計，2014年就與公園一起啟用，跟小英總統毫無關連，解說牌也無日將名稱，希望政治人物批評前，至少實際到到現場看看。

戰鬥機公共藝術2014年啟用，說明並無提及大西瀧治郎。（記者蔡宗憲攝）

四重溪溫泉公園。（記者蔡宗憲攝）